İstanbul Havalimanı Havadan Görüntülendi

İstanbul Havalimanı Havadan Görüntülendi

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.

İstanbul Havalimanı Havadan Görüntülendi

Haber: İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA 

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi. "Büyük Taşınma" gece saat 03.00'da başlayacak ve 45 saat sürecek. 

Görüntü dökümü: (HAVADAN)

------------------

-İstanbul Havalimanı havadan görüntüler

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et