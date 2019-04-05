İstanbul Havalimanı Havadan Görüntülendi
Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.
Haber: İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi. "Büyük Taşınma" gece saat 03.00'da başlayacak ve 45 saat sürecek.
Görüntü dökümü: (HAVADAN)
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-İstanbul Havalimanı havadan görüntüler
Kaynak: DHA