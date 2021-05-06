İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısı yapıldı
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İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısı yapıldı

İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu, mayıs ayı olağan toplantısını videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu, mayıs ayı olağan toplantısını videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı'nda, Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ın başkanlığındaki toplantıya, havalimanında görevli resmi ve özel kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul Havalimanı'nda alınan salgın tedbirleri ile yapılan kontroller ve genel güvenlik tedbirleri kapsamında bir dizi karar alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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