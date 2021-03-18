İstanbul Havalimanı günlük 550 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) Avrupa'da gerçekleştirilen uçuş verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük 550 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı Paris Charles de Guella ve Frankfurt Havalimanları takip etti.

Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleştirilen uçuş sayılarını değerlendiren EUROCONTROL, dün belirli havalimanlarında gerçekleştirilen uçuş sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz ay Avrupa'nın zirvesinde olan İstanbul Havalimanı dün gerçekleştirilen 550 uçuşla ilk sırada yerini aldı. İstanbul Havalimanı'nı 460 uçuşla Paris Charles de Guella Havalimanı, 401 uçuşla Frankfurt Havalimanı, 394 uçuşla Amsterdam Havalimanı ve 346 uçuş ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı