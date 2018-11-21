İstanbul Havalimanı Gençlere İstihdam Merkezi Oldu

Yılda 200 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olması beklenen dünyanın en büyük havalimanı da olan İstanbul Havalimanı, yeni nesil için iş kapısı oldu. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi de yeni havalimanında güvenlik, şoförlük, yer hizmetleri ve temizlik branşlarında 330 personelin istihdamını sağladı.Son yapılan mülakata katılan 192 kişiden kriterlere uyanlar da burada işe alınacak.

29 Ekim 2018 günü, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümünde açılan ve "Zafer anıtı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin hem ilgi odağı oldu hem de onlara iş kapısı oldu. İstanbul'u küresel hava yollarının merkezi haline getirecek olan yeni havalimanında birçok branşta personel alımı devam ediyor. İş arayanlarla iş verenleri bir araya getirmek amacıyla 2012 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi de yeni havalimanında ilçe sakinlerine istihdam olanağı sağlıyor. İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran işsiz gençler ve işverenler, firma temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler yapıyor. Adaylar, yetkililere hangi iş alanında çalışabileceklerini ve sahip oldukları sertifikalarla ilgili bilgi veriyorlar. Gerçekleştirilen görüşme sonucunda firmalar anlaştıkları kişileri işe alıyorlar.

Başarılı bir şekilde yürüyen projede son bir yıl içinde 603 kişi istihdam edildi. İşe yerleştirmelerinin en çok yapıldığı yerlerin başında ise dünyanın en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı geliyor. Havalimanında şoförlük, güvenlik ve temizlik branşlarında Bağcılar'dan 330 kişi istihdam edildi.

"İstiyoruz ki işsiz tüm hemşehrimiz iş sahibi olsun ve evine AŞ götürsün"

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda yapılan iş görüşmelerinin sonuncusu önceki gün yapıldı. Konuk firma Binsat Holding yetkilileriyle iş arayanlar bir araya geldi. Yapılan mülakatın ardından aranan kriterlere ve şartlara uyanlar İstanbul Havalimanı'nda iş başı yapacak.

Doğru işe doğru kişiyi hedeflediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İş arayanlarla iş verenleri bir araya getirdiğimiz Kariyer Merkezimizden güzel sonuçlar alıyoruz. Bu yıl ağırlıklı olarak yeni açılan havalimanına personel hizmeti sağladık. İstiyoruz ki işsiz tüm hemşehrimiz iş sahibi olsun ve evine AŞ götürsün" dedi. - İSTANBUL