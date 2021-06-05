İstanbul Havalimanı eski günlerine dönüyor
Korona virüs salgını nedeniyle nedeniyle uzun süredir aksayan hava trafiği eski günlerine dönüyor.
Korona virüs salgını nedeniyle nedeniyle uzun süredir aksayan hava trafiği eski günlerine dönüyor. Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı 3 Haziran'da 686 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
Pandemi süresince olumsuz etkilenen hava trafiği eski günlerine dönmeye başladı. Pandeminin ilk aylarında uçuş trafiğinin durduğu İstanbul Havalimanı 3 Haziran'da 686 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Eurocontrol verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 1 Haziran 604 uçuş, 2 haziran 630 uçuş, 3 haziran 686 uçuşla birinci oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı