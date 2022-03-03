İstanbul Havalimanı e-ticaretin devleri için İstanbul'u merkez haline getiriyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Havalimanı'nın yolcu trafiğine yaptığı katkının yanında Alibaba ve Amazon gibi e-ticaret devleri için İstanbul'u merkezi bir dağıtım noktası haline dönüştürdüğünü söyledi.

Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) basın mensuplarıyla bir araya gelen Avdagiç, gazetecilerin gündeme dair merak ettikleri soruları cevaplandırdı. 2012'den beri İTO'nun bu fuardaki milli katılımı organize ettiğini söyleyen Avdagiç, bu fuarın en azından bir versiyonunu birkaç yıl içinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne getirme konusunda çalışmaları olduğunu anlattı. Avdagiç, "Makul bir süre içinde bunu yapabilirsek İstanbul'a ciddi bir fuar daha kazandırmış olacağız." dedi.

"Başladığımız işleri devam ettirmek niyetindeyiz"

Avdagiç, bir gazetecinin bu yıl yapılması beklenen Oda seçimlerinde yeniden İTO Başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konuda gerekli istişarelerimizi yaptık, önümüzdeki dönem için çalışmalarımıza başladık. İstanbul iş dünyası, tekrar bizi İTO başkanlığına layık görürse, bugüne kadar yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla beraber yola devam edeceğiz. Tabii bu kişisel bir konu değil, bir ekip işi ve bugüne kadar geldiğimiz bir çizgi var. Bu çizgideki ekiplerimizle birlikte, İstanbul iş dünyasının tamamını kucaklayacak bir şekilde tekrar çalışmamızı yapıp, başladığımız işleri devam ettirmek niyetindeyiz."

"E-ticaret devleri dağıtım merkezi olarak İstanbul'u seçiyor"

İstanbul Havalimanı'nın yaptığı en büyük devrimin uluslararası mal dağıtımında İstanbul'u merkez haline getirmesi olduğunu vurgulayan Şekib Avdagiç, "Alibaba Çin'den sonra dünya çapındaki ilk dağıtım merkezi olarak İstanbul'u seçti. Amazon da İstanbul'u seçti. Çünkü İstanbul'dan yaklaşık 250 yurt dışı noktaya dağıtım yapabilecek bir şebekeye sahipsiniz. Bu Avrupa dahil hiçbir yerde yok. En yakın rakibimiz 130'da, 140'da kalıyor. O nedenle buraya geldiler. THY'nin yeni kargo merkezi açıldı. Bundan 15 gün evvel Yeşilköy tamamen kapatıldı, şu anda THY Kargo'nun 183 bin metrekarelik bir kargo merkezi devreye girdi. Tamamen yapay zekayla çalışan bir sistem. Bu konudaki iradeyi koyan Cumhurbaşkanımıza da burada özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çok büyük bir vizyondu bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknoloji ihracatı ve e-ihracata önem vermemiz gerekiyor"

Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatını değerlendiren İTO Başkanı Avdagiç, yüksek teknolojinin Türkiye'deki toplam ihracattaki payının yüzde 3,5 olduğunu, orta teknoloji ihracatı artarken yüksek teknolojide beklenen artışın olmadığını söyledi. Türkiye'nin teknoloji ihracatı ve e-ihracata önem vermesi gerektiğinin altını çizen Avdagiç, "2021'de e-ihracatımız 1 milyar 460 milyon dolar oldu. Bunun artması için çok yoğun çalışılıyor. Bütün dünyada internet satışlarının 2030'da toplam perakende satışlarının yüzde 57'sine ulaşacağı öngörülüyor." şeklinde konuştu.

"Afrika ile olan ticari ilişkilerde çok büyük bir sıçrama yaşandı"

Avdagiç, Türkiye'nin Afrika ile olan ticari ilişkilerinde çok büyük bir sıçrama olduğunun altını çizerek Afrika ile 1 milyar dolar olan ticaretin 30 milyar dolara yaklaştığını anlattı. Devletlerin Afrika açılımlarının ticareti de çok olumlu yönde etkilediğinin altını çizen Avdagiç, bu ülkelerin Türkiye gibi hem insani hem ekonomik ilişkileri olan ülkelere ve tüccarlara ihtiyacının olduğunu ve Türk iş insanlarının bütün bu özellikleri karşıladığını söyledi.

"Dünyadaki hepinizin bildiği büyük yapımcı tekeller Türkiye'yi bloke etmeye çalışıyor"

Şekib Avdagiç, Türk dizilerinin başarılarından bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz hafta Kosova Cumhurbaşkanı'nı ağırladık. Çok genç bir hanımefendi. ABD'de doktorasını yapmış. Türkçe konuşuyor, iyi İngilizce konuşuyor, Arnavutça zaten biliyor, İspanyolca biliyor. Kitabi bir Türkçesi var. 'Nerede öğrendiniz' dedim, 'Türk dizilerinden öğrendim' dedi. Ancak şu anda hepinizin bildiği büyük dizi film yapımcısı tekeller, Türkiye'yi de bloke etmeye çalışıyor. Mesela bir yapımcı, 1 milyon dolardan yılda 3 film yapıyor. Sonra onun ekibine geliyor, 2'şer milyon dolardan onu yıkıyor geçiyor. Bizim yapımcımızı devre dışı bırakıyor. Herkesi devre dışı bırakıyor, 'bize yap' diyor ama kimse kalmayınca istediği gibi at koşturuyor. Şu anda bir tehlike görüyoruz, bunun için de Türk dizilerinin kültürel tarafını şiddetle desteklemeye devam edeceğiz."

"İstanbul Fuar Merkezi'ni Avrupa'nın en modern fuar merkezi haline getirdik"

Yeşilköy'de İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) bünyesindeki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendiren Avdagiç, A'dan Z'ye bir yenileme yatırımıyla İFM'nin 100 bin metrekarelik alanını Avrupa'nın en modern fuar merkezi haline getirdiklerini belirtti.

Kendilerinin asla daha evvel bazılarının yaptığı gibi fuar organizatörü olmayacaklarının altını çizen Avdagiç, "Bizim burada önemli bir misyonumuz var. Kısa bir süre önce Türkiye'deki fuar düzenleyen 30 şirketle toplantı yaptık. Dedik ki, 'oligopol yapı bitti, 1 hol isteyen de, 10 hol de isteyen herkese kapımız açık'. Hatta küçük fuarlar da gelsin, burada büyüsünler. Bizim misyonumuz kaliteli fuar mekanı sağlayan bir şirket olmak." diye konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul'a ilave fuar alanı kazandırmak üzere İstanbul Fuar Merkezi'ni üç aşamalı bir planla metrekare olarak daha da büyütmek istediklerini söyledi.

Avdagiç, "Hedefimiz ilk aşamada 170 bin metrekare, ondan sonra da 250 bin metrekareye getirirsek, şu anda bizim gördüğümüz projeksiyonlara göre İstanbul için yeterlidir. Çünkü önümüzdeki yıllarda ister istemez fuarlar kısmen dijital, kısmen hibrit olacak. Yani eskisi gibi 500-600 bin metrekare fuara gerek olmayacağı kanaatindeyiz. Pandemide de onu yaşıyoruz yavaş yavaş." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Belediyesi'nin İFM'ye tahakkuk ettirdiği 93 milyon lira vergi için ise yasal sürecin devam ettiğini söyleyen Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakırköy Belediyesi ki İDTM'de bizim de yüzde 5 ortağımız, anlamlandıramadığımız bir şekilde 2022'de yapılacak tüm fuarlar için internet üzerinden, masa başı hesaplama ile bize 93 milyon lira vergi saldı. Sonra bu listedeki tüm fuarlar yapıldıkça, o fuarlara da 3 milyonluk, 4 milyonluk vergi ihbarnamesi gönderdiler. Bir mobilya fuarına 4,3 milyonluk vergi ihbarnamesi geldi. Türkiye'nin her yerinde fuar yapılıyor, hiçbir yerde böyle bir uygulama yok. Biz mahkemeye yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açtık. Ticaret Bakanlığı ve TOBB da olayı yakından takip ediyor. Çünkü şu anda dünyadaki konjonktürü bağlı olarak 'take-off' yapmaya hazırlanan Türk fuarcılığı ciddi bir darbe alacak. 'Biz o zaman fuar yapamayız burada' dedik, '100 fuar yapmazsınız da 10 fuar yaparsınız' dedi belediye başkanı. CNR'dan kurtulduk şimdi yeni bir vaka ile uğraşıyoruz."

Avdagiç, geçen ay 40 yıl sonra İDTM'nin tüm salonlarının tapusunu aldıkları bilgisini de verdi.

"Cumhurbaşkanımızın yerel para ile ticarette ısrarının doğru olduğu anlaşıldı"

Rusya-Ukrayna savaşına dair görüşlerini de paylaşan Şekib Avdagiç, SWIFT sistemi ile ilgili olarak, "Yerel para ile ticaret yaptığınız zaman SWIFT sisteminin içine girmiyorsunuz. Bu ticaretin önü açık. Keşke bu savaş olmasaydı ama burada da sayın Cumhurbaşkanımızın yerel para ile ticarette ısrarının olağanüstü durumlarda ne kadar doğru ve ülkenin bekası için önemli olduğu gerçeğinin de altını çizmek istiyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın ferasetini burada vurgulamakta fayda var. Bunu çok net bir şekilde ifade etmekte fayda görüyorum. Bazıları o zaman bunu ciddiye almıyordu. Kritik durumlarda bu işin, ülkelerin bekası için ne kadar önemli olabileceği bugün çok net bir şekilde daha ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin her iki ülke ile de ciddi ekonomik ilişkisi olduğuna dikkati çeken Avdagiç, Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 27'sinin (7 milyon Rus, 2 milyon Ukraynalı) bu iki ülkenin vatandaşı olduğunun altını çizdi.