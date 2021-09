İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi 10 Havalimanı arasına girdi! İstanbul Havalimanı kaçıncı oldu?

Türkiye'nin İstanbul şehrinde hizmet veren İstanbul Havalimanı New York merkezli Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" anketinde ilk 10 arasına girmeyi başardı. Peki, İstanbul Havalimanı kaçıncı oldu?