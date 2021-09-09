İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi 10 Havalimanı arasına girdi! İstanbul Havalimanı kaçıncı oldu?
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İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi 10 Havalimanı arasına girdi! İstanbul Havalimanı kaçıncı oldu?

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi 10 Havalimanı arasına girdi! İstanbul Havalimanı kaçıncı oldu?
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Türkiye'nin İstanbul şehrinde hizmet veren İstanbul Havalimanı New York merkezli Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" anketinde ilk 10 arasına girmeyi başardı. Peki, İstanbul Havalimanı kaçıncı oldu?

29 Ekim 2018'de açılan ve tüm etaplarıyla 76,5 km2 alana, yıllık 200 milyon yolcu kapasiteye çıkarılabilen 2 terminali ile birbirinden bağımsız altı pisti olan İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure dergisinin her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisi ile dahil oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi 10 Havalimanı arasına girdi! İstanbul Havalimanı kaçıncı oldu?

İSTANBUL HAVALİMANI KAÇINCI OLDU?

Derginin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon, Dubai, Hamad, Tokyo, Hong Kong, Narita, Zürih ve Osaka gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı'nın ardından 91,17 puanla ikinci sırada yer aldı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi 10 Havalimanı arasına girdi! İstanbul Havalimanı kaçıncı oldu?

Ankette "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

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