İstanbul Havalimanı dünyada en fazla gelişme gösteren 2. havalimanı oldu

05.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:03

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nın aralık ayında dünyada en fazla yolcuya ev sahipliği yapan 14. ve yolcu sayısındaki yüzde 8,4'lük artışla da dünya genelinde en fazla gelişme kaydeden 2. havalimanı olduğunu bildirdi.