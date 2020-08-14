İstanbul Havalimanı camisinde Kovid-19 denetimi
Cami girişinde vatandaşlara maske dağıtılması Cami içerisinde sosyal mesafe korunarak oturulmasıİstanbul Havalimanı camisinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı, cemaat cami içerisinde sosyal mesafeye dikkat ederek saf tuttu.
14.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:45
Cami girişinde vatandaşlara maske dağıtılması
Cami içerisinde sosyal mesafe korunarak oturulması
İstanbul Havalimanı camisinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı, cemaat cami içerisinde sosyal mesafeye dikkat ederek saf tuttu.
Kaynak: AA