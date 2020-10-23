İstanbul Havalimanı Camisi'nde "Kovid-19" önlemleri denetimi
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İstanbul Havalimanı Camisi'nde "Kovid-19" önlemleri denetimi

23.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:15
İstanbul Havalimanı Camisi'nde

İstanbul Havalimanı Camisi'nde cuma namazında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

İstanbul Havalimanı Camisi'nde cuma namazında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

Havalimanı camisinde, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen koronavirüs salgını ek tedbirlerleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "7 Gün 7 Konu 7 Denetim" gerçekleştirildi.

Sosyal mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak için yapılan denetim öncesinde camide alınan önlemler kontrol edildi. Görevliler tarafından seccadeler sosyal mesafeye uygun şekilde yerleştirildi.

Camiye gelenlere avluda sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yapıldı. İsteyen ve ihtiyacı olan vatandaşlara maske dağıtıldı.

Camidekilerin Kovid-19 kapsamında alınan önlemlere uyduğu gözlemlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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