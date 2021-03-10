İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü görevine Sadık Sürücü atandı
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İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü görevine Sadık Sürücü atandı

10.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:58
İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü görevine Sadık Sürücü atandı

İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü görevine Sadık Sürücü'nün atandığı bildirildi.

İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü görevine Sadık Sürücü'nün atandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğüne daha önce Atatürk Havalimanı VIP Protokol Müdürlüğü görevini yürüten Sadık Sürücü atandı.

İstanbul Havalimanı'nda bir süre vekaleten Başmüdürlük yapan Özkan Polat ise Başmüdür Yardımcılığı görevine devam edecek.

9 Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan 47 yaşındaki Sadık Sürücü, evli ve 3 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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