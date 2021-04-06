İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı 17 bin 407 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

İstanbul Havalimanı 17 bin 407 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) paylaştığı Mart ayı verilerine göre, İstanbul Havalimanı 17 bin 407 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

İstanbul Havalimanı uçuş sayılarına göre yine Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı 1-31 Mart tarihlerinde 14 bin 186 uçuşla Avrupa'nın birçok havalimanını geride bıraktı. EUROCONTROL'ün 1-31 Mart tarihlerinde paylaştığı uçuş sayılarına göre, İstanbul Havalimanı 17 bin 407 uçuşla birinci oldu. İstanbul Havalimanı'nı 14 bin 186 uçuşla Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ikinci sırada takip ederken, Frankfurt Havalimanı 13 bin 708, Amsterdam Havalimanı 12 bin 874 ve Madrid Havalimanı'ndan 11 bin 407 uçuş yapıldı. İstanbul Havalimanı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada ise, "Mart ayında Avrupa'da lideriz! 1-31 Mart EUROCONTROL verilerine göre, tüm havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en çok uçuş seferi yapılan havalimanı olduk. Nice emniyetli uçuşlara" denildi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı