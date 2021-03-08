İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN ÇOK SEFER YAPILAN HAVALİMANI OLDU

TÜRKİYE'NİN dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nı 1-7 Mart tarihleri arasında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı unvanını aldı.

TÜRKİYE'NİN dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nı 1-7 Mart tarihleri arasında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı unvanını aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı(EUROCONTROL), 1-7 Mart tarihleri arasında Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleştirilen uçuş sayıları ile ilgili verileri paylaştı. Verilere göre, İstanbul Havalimanı 1 Mart'ta 551, 2 Mart'ta 455, 3 Mart'ta 525, 4 Mart'ta 558, 5 Mart'ta 597, 6 Mart'ta 504 ve 7 Mart'ta ise yapılan 555 uçuş ile Avrupa'da en çok sefer yapılan havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı Almanya'da Frankfurt, Hollanda'da Schiphol ve Fransa'da Paris CDG havalimanları takip etti. Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Avrupa'da lideriz! @eurocontrol verilerine göre, 1 - 7 Mart tarihlerinde Frankfurt, Amsterdam Schiphol ve Paris CDG havalimanlarını geçerek Avrupa'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı