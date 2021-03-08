İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre Mart ayının ilk haftasında Avrupa havalimanları arasında en çok uçak seferi yapılan havalimanı olarak zirvede yer aldı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre Mart ayının ilk haftasında Avrupa havalimanları arasında en çok uçak seferi yapılan havalimanı olarak zirvede yer aldı.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı, pandemi sürecine rağmen uçuş rakamlarıyla Avrupa'daki havalimanlarını geride bırakmaya devam ediyor. Aynı zamanda küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, 1-7 Mart tarihlerini kapsayan geçtiğimiz hafta günlük ortalama 535 uçuş gerçekleştirerek Avrupa havalimanları arasında zirvede yer aldı. İstanbul Havalimanı bahsi geçen dönemde en fazla günlük uçuş rakamına ise 597 seferle cuma günü ulaştı.

"AVRUPA'DA LİDERİZ"

İGA'nın uçuş verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa'da lideriz! Eurocontrol verilerine göre, 1-7 Mart tarihlerinde Frankfurt, Amsterdam Schiphol ve Paris CDG havalimanlarını geçerek Avrupa'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı