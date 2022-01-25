Türk Hava Yolları'nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. Havalimanına gelen ve giden yolların da ulaşıma kapanmasından dolayı havalimanından çıkış yapamayan yolcular geceyi, terminaldeki banklarda ve buldukları boş alanlarda uyuyarak geçiriyor. Peki, İstanbul havalimanı açık mı? İstanbul uçak seferleri iptal mi?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da dün akşamdan beri etkisini iyiden iyiye artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş kalkışların iptali bugün saat 13.00'e kadar uzatıldı. THY, 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirirken, havalimanından çıkış yapamayan çok sayıda yolcu geceyi terminalde bulunan bank ve boş alanlarda uyuyarak geçirdi. İstanbul uçak seferleri iptal mi? İstanbul havalimanı açık mı?

İSTANBUL UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda seferler sabah saat 13.00'a kadar durduruldu. Bu nedenle havalimanındaki binlerce yolcu uçuşunu gerçekleştiremedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA DA UÇUŞLAR DURDURULDU

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda kar fırtınası nedeniyle uçuş operasyonlarının durdurulmasından sonra SHGM'den Atatürk Havalimanı ile ilgili de açıklama geldi. SHGM'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı 05/23 pistinin 25 Ocak 2022 tarihi 04:00'e kadar kapalı olduğuna dair NOTAM yayınlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

YOLCULAR TERMİNALDE GECELİYOR

İptal olan seferlerin yanı sıra havalimanına geliş ve gidiş istikametindeki yollar da kapanınca yolcular çareyi geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyumakta buldu. İptal olan uçuşlarının biletlerini değiştiren yolcuların, havalimanındaki boş alan buldukları yerlerde ve oturma gruplarında uyudukları görüldü.

"UÇAĞIMIZ 3,5 SAAT RÖTAR OLDU"

Belçika'nın Brüksel şehrine gitmek istediklerini ancak hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarının iptal olduğunu belirten yolculardan Eyşan Daştan: "Bir hafta boyunca İstanbul'da konakladık. Her normal vatandaş gibi uçağımıza binmeye geldik. Öğlen saat 12.00'den beri havalimanındayız. Önce zaten 3,5 saat rötar oldu. Daha sonra uçağın iptal olduğunu mail yoluyla öğrendik. Otele yerleşilecek dendi ama giriş çıkış hiçbir şey yok her yer kapalı kardan dolayı" diye konuştu.

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