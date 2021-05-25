İstanbul Havalimanı, 633 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı
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İstanbul Havalimanı, 633 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı

İstanbul Havalimanı, 633 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı, dün düzenlenen 633 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

İstanbul Havalimanı, dün düzenlenen 633 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 633 uçuşla Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı 569 uçuşla Frankfurt, 548 uçuşla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı 497 uçuşla dördüncü oldu. Listede beşinci sırada 494 günlük uçuşlu Madrid Barajas Havalimanı yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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