İstanbul Havalimanı, 50 Milyon yolcuya ulaştı
Haberler » Güncel » İstanbul Havalimanı, 50 Milyon yolcuya ulaştı - Haber

İstanbul Havalimanı, 50 Milyon yolcuya ulaştı

6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, 23 Aralık 2019 itibari ile toplamda 50 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı.

23.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:49
İstanbul Havalimanı, 50 Milyon yolcuya ulaştı

Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ön planda olan Havalimanı, 50 Milyonuncu yolcusunu ağırladı.

İstanbul'dan 'a seyahat eden Kobanbay Ailesi'nden Kerem Kobanbay, Aslıhan Zehra Kobanbay, Beliz Kobanbay, Bade Kobanbay uçuşları öncesi Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Hanımefendi Emine Erdoğan tarafından takdim edilen 50 milyonuncu yolcu plaketini aldılar.

İGA Yönetim Kurulu üyesi Cemal Kalyoncu da Kobanbay Ailesi'ne 2 adet İGA PASS Premium üyeliği hediye etti. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise tüm aile üyelerine 2020 yılı içerisinde kullanabilecekleri açık bileti takdim etti.

50 milyonuncu yolcu olmanın kendileri için sürpriz olduğunu belirten Kobanbay Ailesi, takdim edilen hediyelerle ilgili mutluluklarını dile getirerek New York'a uçmak üzere uçaklarına gittiler.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler