"İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"
Açılış kurdelesinin kesilmesi Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Caminin video gösterimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"ne katıldı.
14.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:29
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Caminin video gösterimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"ne katıldı.
Kaynak: AA