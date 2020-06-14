"İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"
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"İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"

Açılış kurdelesinin kesilmesi Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Caminin video gösterimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"ne katıldı.

14.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:29

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Caminin video gösterimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"ne katıldı.

'İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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