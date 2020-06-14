"İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni" Açılış kurdelesinin kesilmesi Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Caminin video gösterimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"ne katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesi Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Caminin video gösterimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"ne katıldı. Kaynak: AA