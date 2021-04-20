İstanbul Havalimanı, 23 Nisan'da "Çocuk ve Aile Dostu" havalimanı konseptini hayata geçiriyor
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İstanbul Havalimanı, 23 Nisan'da "Çocuk ve Aile Dostu" havalimanı konseptini hayata geçiriyor

İstanbul Havalimanı, 23 Nisan'da 'Çocuk ve Aile Dostu' havalimanı konseptini hayata geçiriyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Çocuk ve Aile Dostu" havalimanı konseptini hayata geçiriyor.

İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Çocuk ve Aile Dostu" havalimanı konseptini hayata geçiriyor.

İGA'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Çocuk ve Aile Dostu' havalimanı konseptini hayata geçiriyor. 'Şimdi çocukların zamanı' sloganıyla başlanan ve online lansman için youtube linki ve saat bilgisi daha sonra duyurulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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