İSTANBUL- HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI
HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI(havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHAÇatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi.
HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI(havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.