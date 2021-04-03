İSTANBUL -(Havadan görüntülerle) RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZ'INDAN GEÇTİ

Ali AKSOYER / RUS donanmasına ait 375 borda numaralı 'Dmitry Rogachev' adlı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Ali AKSOYER/ RUS donanmasına ait 375 borda numaralı 'Dmitry Rogachev' adlı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisi boğazdan geçerken havadan da görüntülendi.

Marmara Denizi'nden saat 09.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren Rus donanmasının 375 borda numaralı savaş gemisi Dmitry Rogachev'a boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti. Rus gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında güvertede can yelekli askerlerin bekledikleri görüldü. Rus savaş gemisi Dmitry Rogachev, İstanbul Boğazı geçişini yaklaşık bir buçuk saatte tamamlayıp, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisi boğazdan geçerken havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı