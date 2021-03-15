İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI
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İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI

15.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:45

İSTANBUL (Havadan görüntülerle) İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDIZeki GÜNAL / Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL (Havadan görüntülerle) İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI

Zeki GÜNAL/ Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Caddeye girişler belirli sürelerle kapatılarak, yoğun kalabalığın önüne geçilmeye çalışıldı.

İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra yoğunluk oluştu. Caddede görevli ekipler, insanlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, drone ile kalabalığı tespit etti. İstiklal Caddesi girişlere bir süre kapatıldı. İçerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.

İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI
İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI
İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI
İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI
İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI
İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI
İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI
İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI
İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI
İSTİKLAL CADDESİ YOĞUNLUK NEDENİYLE BELİRLİ SÜRELERLE KAPATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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