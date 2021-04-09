İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
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İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluk yaşanıyor.

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İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk saat 17.00 itibarıyla yüzde 65'e ulaştı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kaldı. Akşam saatlerine doğru İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı. Sürücüler yoğun trafikte zor anlar yaşadı. İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk saat 17.00 itibarıyla yüzde 65'e ulaştı.  Bağcılar TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi


- İstanbul
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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