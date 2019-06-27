İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU  (2)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.

52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek. Öte yandan 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 49 seviyesine ulaştı.

Görüntü dökümü:

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-Köprüden her iki yakadan da görüntüler

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

-Havadan görüntüler

-15 temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

27.06.2019 - 07.09 Haber Kodu : 190627013

27.06.2019 - 07.40 Haber Kodu : 190627014





Kaynak: DHA