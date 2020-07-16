İSTANBUL -(Havadan Görüntülerle) AYASOFYA'DA SELA OKUNDU
Ali AKSOYER-Serdar ALTINTEPE-Soner HASIRCIOĞLU-Mertcan ÖZTÜRK /İSTANBUL DHA15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında İstanbul'daki camilerden selalar okundu.
16.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 16.07.2020 08:48
Ali AKSOYER-Serdar ALTINTEPE-Soner HASIRCIOĞLU-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL DHA
15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında İstanbul'daki camilerden selalar okundu. Saat 00.13'ü gösterdiğinde tüm camilerden sela sesleri yükseldi. Ayasofya ve Çamlıca Camii sela okunurken havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA