İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI (2)
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İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI (2)

İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'DA ayakkabı imalathanesinde patlama meydana geldi.

AVCILAR'DA ayakkabı imalathanesinde patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamada 4 kişi yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mahir Sokak'ta bulunan ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. 3 katlı binanın alt katında bulunan ve ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralanırken, binanın ön cephe duvarı yıkıldı. Çevre binalarda ve bina önündeki araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,sağlı ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Patlama noktası havadan da görüntülendi. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI (2) - Haberler
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