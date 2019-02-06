İstanbul - (Havadan Görüntüler ) Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulunu Ziyaret Ediyor
Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu.
Haber-Kamera: Ali AKSOYER/ İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras'ın ziyareti öncesinde Heybeliada'da iskeleden itibaren polisin geniş güvenlik önlemi aldı. Heybeliada Ruhban Okulu ve çevresindeki hareketlilik havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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///HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE///
-Ruhban okulunun görüntüsü
-Okul çevresindeki hareketlilik
Kaynak: DHA