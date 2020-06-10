İstanbul Havaalanı'nda Yemek Siparişi QR Kod ile Verilebilecek
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İstanbul Havaalanı'nda Yemek Siparişi QR Kod ile Verilebilecek

Yurt içi uçuşlar 1 Haziran'da başladı, yurt dışı uçuşlar da çok yakında başlayacak. Peki, havaalanında yemek hizmetleri nasıl verilecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında

İstanbul Havaalanı'nda Yemek Siparişi QR Kod ile Verilebilecek
10.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:39

Yurt içi uçuşlar 1 Haziran'da başladı, yurt dışı uçuşlar da çok yakında başlayacak. Peki, havaalanında yemek hizmetleri nasıl verilecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında havaalanında yemek siparişi de farklı olacak.

BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri İşletme Müdürü Kazım Çil, BTA restoranlarında yolcuların ve çalışanların sağlığını düşünerek tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Çil'in açıklamasına göre, misafirler birimlere girdiği andan itibaren bilgilendirme panolarıyla karşılaşacak. El dezenfektanları misafirlerin görebileceği uygun alanlara yerleştirilmiş durumda. Alınan tüm siparişler çalışanlar tarafından gıda güvenliği zincirini bozmadan hazırlanacak. Misafire ulaşıncaya kadar ürünler tek kullanımlık kapta ve kapalı olarak servis edilecek. Misafirin gözü önünde kap açılıp yemek bittikten sonra imha edilecek."

Karekod ile Yemek Siparişi

Yolcularla çalışanların temasını en aza indirmek için karekod ile sipariş menü uygulamasını başlattıklarını belirten Çil, BT restoranlarında başlatılan yeni uygulamaya ilişkin olarak "Misafirlerimizin ödeme esnasında çalışanlarımızla arasındaki mesafeyi koruması için, QR kodlu menü ve ödeme sistemi başlattık. Misafirlerimiz birimlerimize girerken ana panodaki QR kodlarını okutarak Türkçe, İngilizce veya istedikleri dilde menüye ulaşabilecek, oradaki fiyatlandırmayı görecek ve sipariş verebilecek. Verdikleri sipariş anında bar veya mutfağa düşecek ayrıca mutfağa bilgilendirme gelecek. Mutfaktaki arkadaşlar ürünü hazırlayacak. Okuttukları QR kodu ile bizler masa bilgilerine ulaşacağız. Bu işlemin ardından mutfaktaki elemanlarımız siparişi hazırlayacak, servis elemanlarımız servis edecek. Misafirimiz isterse yine akıllı kodu ile sistemden ödemesini de yapabilecek. ya da temassız kredi kartı ile ödeme yapabilecek." açıklamasında bulundu.

Tek Kullanımlık Yemek Listeleri de Hazırlandı

Akıllı telefon veya uygulama kullanamayan misafirler için de tek kullanımlık yemek listesi hazırlanmış, müşteri yemek seçimini yapmasının ardından menüler imha edilecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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