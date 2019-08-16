İstanbul - Yeni havalimanı yüzde 8 yakıt tasarrufu sağladı

16.08.2019 11:36

İstanbul hava sahasında uçuş güzergahları yüzde 8 azaldı

İSTANBUL - Devlet Hava Meydanları İşletmesiGenel Müdürü Hüseyin Keskin, milli imkanlarla tasarlanarak yenilenen İstanbul hava sahasındaki uçuş güzergahları sayesinde yüzde 8 uçuş sürelerinin kısaldığını ve aynı oranda yakıt maliyetinden tasarruf edildiğini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesiGenel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul hava sahasının milli imkanlarla tasarlanarak yeni güzergahlar sayesinde uçuş sürelerinin kısalmasının yanı sıra yakıttan da tasarruf sağlandığını belirtti.

Milli imkanlarla tasarım yapıldı

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türkiye Hava Sahası'nı maharetle yöneten DHMİ, emniyetli hava trafik kontrol hizmetini "yakıt tasarrufu" ile bir araya getirmeyi başardı. Tamamen milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarımları yapılan İstanbul Hava Sahası, yenilenmiş uçuş güzergahlarıyla havacılığımızı dünyada ilk sıralara taşıyan İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bölgedeki tüm havalimanlarına ve transit uçuşlara başarıyla hizmet veriyor" ifadelerine yer verdi.

Kısalan güzergahla yüzde 8 yakıt tasarrufu

Düzenleme sonucu güzergahlardaki kısalmayla birlikte yakıt tasarrufunun sağlandığını ifade eden Hüseyin Keskin, "Marmara bölgesinde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, İstanbul Havalimanının açılmasıyla birlikte uçuş güzergahları geçmişe göre yüzde 8 kısaltıldı. Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanının uçuş sürelerinde her gün ortalama 1300 dakikalık bir azalma ile yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor. Bu güzel neticeyle bizleri gururlandıran arkadaşlarıma minnettarım. Ayrıca, Kurban Bayramında vatandaşlarımıza rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunmak için havalimanlarımızda özveriyle görev yapan kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA