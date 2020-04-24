İstanbul Hava Limanı çalışanları İStiklal Marşı okudu İSTANBUL Hava Limanı çalışanları, 23 Nisan nedeniyle hep bir ağızdan İstiklal Marşı okurken hava trafik kontrol kulesi kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.

İSTANBUL Hava Limanı çalışanları, 23 Nisan nedeniyle hep bir ağızdan İstiklal Marşı okurken hava trafik kontrol kulesi kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'ncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi kırmızı beyaz renkli ışıklarla renklendirildi. İstanbul Hava Limanı çalışları, cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan çağrıya uyarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: DHA