İstanbul hava durumu! İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? 19 Haziran İstanbul hava durum raporu! 5 Günlük İstanbul hava durumu! İki gündür sağanak yağış devam eden İstanbul'da, İstanbullular hava durumunu merak etti. İstanbul hava durumu, İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek ve 19 Haziran İstanbul hava durum raporu gibi konular merak edildi.

Bir süredir sıcak havaların devam ettiği İstanbul'da iki gündür sağanak yağış etkisini gösteriyor. Gök gürültülü etkili sağanak yağışlar görülen İstanbul'da İstanbul hava durumu! İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? 19 Haziran İstanbul hava durum raporu! Konuları araştırıldı. 19 HAZİRAN İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU! İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK? 12.00 - 15.00 arası: Sağanak yağmur 15.00 - 18.00 arası: Sağanak yağmur 18.00 - 21.00 arası: Yağmurlu 21.00 - 24.00 arası: Bulutlu