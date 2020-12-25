İstanbul hava durumu: İstanbul'da fırtına mı çıkacak? Sarı uyarı nedir? Sarı kod ne için kullanılır? Fırtına uyarısı hangi illere yapıldı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da sarı kod ile uyarı yapıldı. Peki, sarı kod nedir, sarı uyarı nedir? İstanbul hava durumu 10 günlük nasıl? İstanbul'da fırtına mı çıkacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 13 il için 'sarı' kod uyarısında bulunarak, vatandaşları uyardı. İstanbul'da fırtına mı çıkacak? Sarı uyarı nedir? Sarı kod ne için kullanılır?

İSTANBUL'DA FIRTINA MI ÇIKACAK?

Meteoroloji internet sayfasından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sarı kodlu uyarıda bulundu. 13 il için yapılan sarı kodlu uyarıda; İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Manisa'da kuvvetli fırtına görüleceği öngörüldü.

Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak bir fırtına beklendiğini duyurdu. Öte yandan Meteoroloji tahmini sonrası İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarıyla ilgili vatandaşları uyardı.

SARI KOD NE İÇİN KULLANILIR?

Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, 'İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bugün (25 Aralık) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.