İstanbul hava durumu! Bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıyor. İstanbul'da beklenen kar yağışlarının ardından vatandaşlar İstanbul hava durumu nasıl olacak? Bugün kar yağacak mı? merak ediyor.

Havanın eksi derecelere düşmesiyle birlikte hafta sonu itibariyle kar yağmaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün etkisi devam eden İstanbul hava durumunda kar yağışları bugün etkisini gösterip göstermeyeceği merak ediliyor. İstanbul hava durumunu merak eden vatandaşlar, bugün kar yağacak mı? sorusuna yanıt almak için gözleri meteorolojiye çevirdi.

İSTANBUL HAVA DURUMU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, genellikle parçalı ve çok bulutlu olarak seyreden hava durumu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlarının etkisi olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 10 derece altında seyredeceği, sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgar, Batı ve Kuzeybatı, gece Güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumu için, yer yer kar yağışları devam eden bölgede kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulunuyor. Buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, zirai faaliyetler vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir.