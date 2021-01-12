İstanbul hava durumu! Bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? 12 Ocak Salı İstanbul'da yağmur saat kaça kadar devam edecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul hava durumu! Bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? 12 Ocak Salı İstanbul'da yağmur saat kaça kadar devam edecek?

12.01.2021 08:04 | Son Güncelleme: 12.01.2021 08:10
İstanbul hava durumu! Bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? 12 Ocak Salı İstanbul'da yağmur saat kaça kadar devam edecek?

Kar ve yağmur yağışları bekleyen İstanbullular İstanbul hava durumu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? İşte İstanbul günlük hava durumu?

Yağışların azlığı nedeniyle barajlarda su sıkıntısı gözlenen İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı? Hangi ilçelere yağmur yağacak? İstanbul'da yağmur kaça kadar devam edecek? İşte, İstanbul hava durumu!

12 OCAK SALI İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu! Bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? 12 Ocak Salı İstanbul'da yağmur kaç a kadar devam edecek?
İstanbul hava durumu! Bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? 12 Ocak Salı İstanbul'da yağmur kaç a kadar devam edecek?

İSTANBUL İLÇE HAVA DURUMU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Kanye West Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kongre Facebook Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul hava durumu! Bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? 12 Ocak Salı İstanbul'da yağmur saat kaça kadar devam edecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 08:10:17. #1.14#
title