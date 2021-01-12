İstanbul hava durumu! Bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? 12 Ocak Salı İstanbul'da yağmur saat kaça kadar devam edecek?
12.01.2021 08:04 | Son Güncelleme: 12.01.2021 08:10
Kar ve yağmur yağışları bekleyen İstanbullular İstanbul hava durumu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? İşte İstanbul günlük hava durumu?
Yağışların azlığı nedeniyle barajlarda su sıkıntısı gözlenen İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı? Hangi ilçelere yağmur yağacak? İstanbul'da yağmur kaça kadar devam edecek? İşte, İstanbul hava durumu!