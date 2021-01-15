İstanbul hava durumu! Bugün İstanbul'a kar yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? 15 Ocak İstanbul'da kar saat kaça kadar devam edecek?

Kar ve yağmur yağışları bekleyen İstanbullular, dün itibariyle karla buluştu. Karın ne zaman kadar devam edeceğini İstanbullular İstanbul hava durumu hakkında araştırma yapıyor. Peki, bugün İstanbul'a kar yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? 15 Ocak İstanbul'da kar saat kaça kadar devam edecek? İşte tüm soruların cevabı.

Son dönemlerde barajların azalmasıyla gündeme gelen İstanbul, sonunda yağmurla buluştu. Yer yer kar yağdığı gözlenen İstanbul'dakar yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? sorusunun cevabını ise vatandaşlar merak ediyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, HANGİ İLÇELERE YAĞMUR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, İstanbul çevreleri ile bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının sabah saatlerinde Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

15 OCAK İSTANBUL'DA KAR SAAT KAÇA DEVAM EDECEK?