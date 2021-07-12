İstanbul hava durumu! 15 günlük İstanbul hava durumu!
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İstanbul hava durumu! 15 günlük İstanbul hava durumu!

İstanbul hava durumu! 15 günlük İstanbul hava durumu!
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Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar 12 Temmuz Pazartesi hava durumu! 13 Temmuz hava durumu! Bu hafta sonu hava durumu! Bu hafta sonu yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 12 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu! 15 günlük İstanbul hava durumu!

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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