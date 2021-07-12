İstanbul hava durumu! 15 günlük İstanbul hava durumu!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar 12 Temmuz Pazartesi hava durumu! 13 Temmuz hava durumu! Bu hafta sonu hava durumu! Bu hafta sonu yağmur var mı?