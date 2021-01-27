İSTANBUL-HASDAL'DA TABELA DEVRİLDİ, KAZA YAPAN ARAÇLAR KALDIRILDI

Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA EYÜPSULTAN, TEM Hasdal - Göktürk bağlantı yolunda devrilen yön tabelası nedeniyle kaza yapan araçlar kaldırıldı.

TEM Hasdal - Göktürk bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında rüzgarın etkisiyle yön tabelası devrildi. Yola devrilen tabeladan kaçmak isteyen iki araç kaza yaptı. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları ise 3 saati aşkın süre sonunda tamamlandı. Tabelanın kaldırılma çalışmaları sürerken, trafik 2 şeritten sağlanıyor. Kazaya karışan araçlardan birinin şoförü olan Alişen Küçük kazayla ilgili olarak, "Saat 07.00 civarındaydı, Sultangazi'den çalışma arkadaşlarımızı aldık, işe gidiyorduk. Rampayı çıktık, 200 metre kala tabelanın yıkıldığını gördüm. Önümde aracın durduğunu gördüm, 80 azami hızla gidiyordum zaten. Ben bir anda durdum. Arakadaki gri araç hızlı geldiği için bize arkadan çarptı, duramadı. Şu an yaralı yok. Panik atak geçiren arkadaşımız oldu. Diğer sürücü kaza anında göğsünü direksiyona çarptığından dolayı şok geçirdi, ağrısı vardı. Ambulanslar, polisler geldi. Şoför olduğum için soğuk kanlılığımı korumak zorundayım. Arabada benimle beraber 4 kişiydik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı