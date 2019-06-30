İstanbul Hasdal'da orman yangını

İstanbul Hasdal Kışlası'nın içinde bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan yangına itfaiye ekipleri ve helikopterler müdahale ediyor.