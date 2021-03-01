İstanbul hangi risk grubunda? İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı o iller de belli oldu. Erdoğan yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illeri düşük, orta ve yüksek risk gruplarına göre sıralandığı harita üzerinden açıklamalarını sürdürdü. İstanbul hangi risk grubunda?

Bugünkü Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası ile sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı o illeri kamuoyuna duyurdu. Bu noktada vatandaşlar ikamet ettikleri illerin hangi renk olduğu ve kısıtlamaların hangi illerde kaldırıldığı konusunda gelişmelere kilitlendi. "İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda? İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası

İZMİR, ANKARA, İSTANBUL HANGİ RENK, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek" ifadelerini kullanmıştı. Bu noktada kısıtlamaların kalktığı iller düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası ile belli oldu.

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? | SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Kabine Toplantısı kararları ile beraber Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı, kalkacak mı ve hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek gibi birçok sorunun yanıt bulması öngörülüyor.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI!

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada detayları paylaştı.

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."