İSTANBUL- HAMİLE HEMŞİREYE KALDIRIM TAŞI ATMAK İSTEDİ

Esenyurt'ta hasta yakını kavga ettiği hemşireye pansuman kapısının yanında bulunan kaldırım taşını atmak istedi. Doktorlar ve hemşiler saldırganın atmak üzere olduğu kaldırım taşını son anda elinden aldılar.

Olay sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre daha önce ameliyat olan bir kadın pansuman yaptırmak için sağlık merkezine geldi. Sağlık personeli yanında kimliği olmayan hastaya müdahale edemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine hastanın yanında bulunan yakını kendi kimliğini uzatarak kayıt yapmalarını istedi. Böyle birşey olmayacağını söyleyen hemşire ile hasta yakını tartışmaya başladı.

KALDIRIM TAŞINI ATMAK İSTEDİ

Tartışmanın büyümesini istemeyen hemşire kayıt yapmadan hastanın pansumanını yapmak için hastayı odaya aldı. Bu sırada hasta yakını pansuman odasının kapı eşiğinde bulunan kaldırım taşını alarak, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Arzu Ilgaz'a atmak için kaldırdığında araya doktorlar ve diğer hemşireler girip taşı elinden aldı. Pansumanın ardından saldırgan, hastasını alarak sağlık ocağından ayrıldı. Ilgaz polise haber verdi. Sağlık merkezine gelen polislerin çalışmaları sırasında saldırgan tekrar gelince, polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırganın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

GEBEYİM, GEBE OLDUĞUMU BİLDİĞİ HALDE BÖYLE BİRŞEY YAPTI

Hemşire Arzu Ilgaz yaşadığı olayı şu şekilde anlattı; Kendi kimliği adına başkasına işlem yaptırmak istedi. Biz de buna olmaz deyince olaylar büyüdü. Olay daha fazla büyümesin diye hastanın müdahalesini yapmak için bu odaya geldim. Arkamdan şu kaldırım taşını alıp bana vurmaya çalışmış. Hemşire arkadaşlarım elinden taşı almışlar. Sonrasında da şikayetçi olduk. Gebeyim, gebe olduğumu bildiği halde böyle bir şey yaptı. Bilmiyorum artık. Adalet diyoruz.

Kaynak: DHA