İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi fiyatları 2021! İBB Halk Ekmek Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı

İstanbul'da bu yıl Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İBB Halk Ekmek Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. İstanbul'da Ramazan ayında 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram susamlı yumurtalı pide 5 liradan satılacak. İBB Başkanı İmamoğlu ise Halk Ekmek büfelerinde 365 gramlık pidenin 1,5 liraya satılacağını duyurdu.

stanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.

Geçen sene İstanbul'da Ramazan pidesi 350 gram olarak 3 TL'den satışa sunulmuştu.

İBB HALK EKMEK RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2021

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 365 gramlık pidenin Halk Ekmek büfelerinde 1,5 TL'ye satılacağını açıkladı.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız Ramazan'da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ'DA DA BELLİ OLDU

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ekmek ve ramazan pidesi fiyatlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İlgili esnaf odalarının temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu komisyon, Ramazan pidesi ile ekmek fiyatlarının belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplandı.

Toplantıda 200 gram odun ekmeğinin fiyatı 1,75 TL, 350 gram birinci sınıf pide unundan mamul ramazan pidesinin fiyatı ise 4 TL olarak belirlendi.