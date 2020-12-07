Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik oluştu - 2
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Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik oluştu - 2

07.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:49
Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik oluştu - 2

Haliç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Haliç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. 

Kaza saat 14.00 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 yolcunun bulunduğu otomobilin sürücüsü Uğur Sevgili direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs bariyerlerine çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil takla atarken, otomobilde bulunanların yardımına diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinden bulunan 1'i kadın 3 kişi vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü ile hafif yaralanan diğer 2 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.


Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik oluştu - 2
Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik oluştu - 2
Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik oluştu - 2
Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik oluştu - 2
Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik oluştu - 2
Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik oluştu - 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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