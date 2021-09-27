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İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun trafikle başladı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun trafikle başladı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin birçok noktasında trafikte, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D100 Kara Yolu Kartal, Maltepe ve Pendik'te trafik yoğunluğu yaşanıyor. Maltepe'den Kadıköy yönüne trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D100 Kara Yolu Ankara istikameti Saadetdere mevkisinden başlayan trafik, Küçükçekmece-Çobançeşme arası açılsa da Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ediyor. Ters istikamette de İncirli-Yenibosna arası durma noktasına geldi.

Karaköy-Beşiktaş yönünde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Ataköy kavşağında, Şirinevler ve Bahçelievler'in D100 Kara Yolu'na bağlanan tali yollarda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Trafik uygulamasına göre 08.30 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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