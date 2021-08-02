İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun başladı
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İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun başladı

İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun başladı
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde ve köprülere bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu Edirne istikametinde de Sancaktepe ile Ataşehir arasında, D-100 Karayolunda ise Maltepe mevkisinde trafik yoğunluğu gözlendi.

Köprülerde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerin akıcı olduğu görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirinevler mevkisinde başlayan trafik, Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, TEM Otoyolunun aynı rotasındaki yoğunluk Seyrantepe sonrası normale dönüyor.

Toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar, duraklarda ve araçlarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasında kentteki trafik yoğunluğu 08.35'te yüzde 54, 09.45'te yüzde 42 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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