İstanbul haftanın ilk gününe sakin başladı
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İstanbul haftanın ilk gününe sakin başladı

İstanbul haftanın ilk gününe sakin başladı
04.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:54

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sakin başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sakin başladı.

Tarihi yarımada ile Beşiktaş, Beyoğlu ve Taksim'de vatandaşların genel olarak çağrıya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan tarihi yarımadadaki turistik mekanlarda sessizlik hakimdi.

Eyüpsultan Meydanı, Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Topkapı Sarayı girişi önü, Kapalıçarşı çevresi ve Saraçhane Parkının tenha olduğu görülürken, Yeni Cami ve Ayasofya çevresi, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı ile Beşiktaş, Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki durumun da sakin olduğu gözlendi.

Öte yandan Beşiktaş-Ortaköy arasında, yol bakım çalışmaları nedeniyle az da olsa trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu yakasında da sakinlik hakimdi

İstanbul'un Anadolu yakasında da sokak, cadde, meydan ve sahillerde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Üsküdar Meydanı ve sahilindeki tenhalık dikkati çekerken, ilçedeki PTT şubesi önünde uzun kuyrukların oluştuğu ancak sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Havanın yağışlı olması sebebiyle D100 Karayolu'nun bazı noktalarında yer yer az da olsa yoğunluk yaşandı.

Kadıköy'ün en kalabalık caddelerinden Bağdat Caddesi de koronavirüsün etkisiyle güne sessiz başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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