İSTANBUL-HAFRİYAT KAMYONU PARK HALİNDEKİ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: BİR YARALI
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İSTANBUL-HAFRİYAT KAMYONU PARK HALİNDEKİ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: BİR YARALI

15.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:41

Haber Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY / İstanbul DHAEyüpsultan, Hasdal-Kemerburgaz yolu Kağıthane istikametinde yol kenarındaki arıza yapmış kamyona arkadan çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Eyüpsultan, Hasdal-Kemerburgaz yolu Kağıthane istikametinde yol kenarındaki arıza yapmış kamyona arkadan çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza 04.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. 13 KA 174 plakalı vinç kamyonu arıza yaparak yolun sağ tarafına park etti. Bu sırada 34 BF 4968 plakalı Yücel Gören yönetimindeki hafriyat kamyonu park halindeki kamyonu fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazayı gören diğer şoförlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan Yücel Gören'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gönen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL-HAFRİYAT KAMYONU PARK HALİNDEKİ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: BİR YARALI
İSTANBUL-HAFRİYAT KAMYONU PARK HALİNDEKİ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: BİR YARALI
İSTANBUL-HAFRİYAT KAMYONU PARK HALİNDEKİ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: BİR YARALI
İSTANBUL-HAFRİYAT KAMYONU PARK HALİNDEKİ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: BİR YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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