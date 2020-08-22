İSTANBUL-HADIMKÖY'DEKİ ÇAKARLI MİNİBÜS TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU
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İSTANBUL-HADIMKÖY'DEKİ ÇAKARLI MİNİBÜS TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan salgırganı arama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL-HADIMKÖY'DEKİ ÇAKARLI MİNİBÜS TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU
22.08.2020 21:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 21:39
Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan salgırganı arama çalışmaları devam ediyor. Saldırganın kullandığı çakarlı minibüs Büyükçekmece'de bulundu.

Hadımköy'de dün akşam saatlerinde çakarlı minibüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bıçakladığı görüntüler büyük tepki çekmişti. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U,  seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü .Polisin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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