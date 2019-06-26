İSTANBUL - HADIMKÖY'DE FABRİKADA YANGIN (2)

İSTANBUL - HADIMKÖY'DE FABRİKADA YANGIN (2)

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.

İSTANBUL - HADIMKÖY'DE FABRİKADA YANGIN (2)

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Yangın fabrikanın içine de sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü


 


Kaynak: DHA
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