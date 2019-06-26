İSTANBUL - HADIMKÖY'DE FABRİKADA YANGIN (2)
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Yangın fabrikanın içine de sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
----------
-Yangından görüntü
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri
16:01 Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve...