İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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13.20 -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılış törenine katılacak.
KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - 13.20
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılış törenine katılacak.
11.00/17.30-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki açılışına katılacak, Rusya Federasyonu Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky'yi kabul edecek.
Demirören Haber Ajansı - Yerel