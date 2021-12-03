İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00/19.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı ile Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'ne katılacak.

14.00/19.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı ile Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'ne katılacak.

10.00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İDA Kız Öğrenci Yurdu Açılışı'na katılacak.

11.00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı'na katılacak.

16.30

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dünya Engelliler Günü'nde Bayrampaşada, 'Modern, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi' açılını gercekleştirecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri için taziye telefonu

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Kişida'yı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Kişida'yı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

 GRAFİKLİ-Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni hakları açıkladı Açıklaması

GRAFİKLİ-Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni hakları açıkladı Açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title